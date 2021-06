Luis Abram se ha despedido de los hinchas de Vélez Sarsfield y tras cumplir su contrato con el cuadro de Liniers ha empezado a negociar la mejor alternativa para su futuro de Europa, mientras se prepara para afrontar los cuartos de final de la Copa América 2021 con la selección peruana en Brasil. Ofertas no le faltan.

La oferta que el defensor venía manejando desde hace algunos meses son las de Celta de Vigo, equipo donde milita Renato Tapia y que estaba dispuesto a juntar a los dos jugadores de la selección peruana. Pero esa no era la única negociación que mantenía en LaLiga, pues Real Betis tenía toda la intención de pelear con los gallegos el fichaje del ex Vélez Sarsfield.

Pero en las últimas semanas han surgido nuevas opciones para el zaguero y estas llegarían del fútbol italiano. Se conoció que Inter de Milán estaría dispuesto a dejar fuera de carrera a los españoles e invertir por el jugador de 25 años, quien sería prestado luego al Cagliari para que lleve en este club su proceso de adaptación a la Serie A.

Tener pasaporte comunitario y no ocupar plaza de extranjeros es una de las ventajas que ha despertado el interés de Jorge Sampaoli, quien desea al peruano como uno de los refuerzos del Olympique de Marsella. El argentino desea que el peruano sea el reemplazo al zaguero japonés Hiroki Sakay de cara a la temporada 2021-22.

El defensor incaico se despidió el marte de Vélez Sarsfield aclarando que los directivos desaprovecharon la oportunidad de venderlo y generar un ingreso al club de Liniers. “Hubo ofertas que hubieran dejado al club un importante retorno económico; lamentablemente no se concretaron por decisiones ajenas a mi persona. Respeté y acaté la decisión del club, seguí trabajando igual que desde mi llegada y lo di todo por esta institución por eso puedo decir que me voy con la cabeza en alto y la conciencia tranquila, aunque las cosas no se den siempre como uno quiere”, expresó el jugador desde sus redes sociales.

