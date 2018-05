Selección peruana: Luis Abram quedó fuera de Rusia 2018 y se despidió con este mensaje [VIDEO y FOTO]  

Ricardo Gareca , entrenador de la selección peruana , pasó por su momento más complicado al tener que comunicarle a Luis Abram que no viajaría con el resto del grupo al mundial de Rusia 2018 , luego del partido amistoso en el que Perú venció 2-0 a escocia en el Estadio Nacional.



Ricardo Gareca pasó un momento similar cuando en el mundial de España 82 quedó fuera de la nómina de la selección argentina pese a haber anotado el gol de la clasificación gaucha ante la selección peruana . Hoy la noticia tuvo que dársela él al jugador de 22 años que milita en el Vélez Sarsfield de de Argentina



"No es un adiós sino un hasta luego. Hoy me toca alentar a mi selección desde afuera", escribió el defensa de la selección peruana en su cuenta en Instagram, tras conocer que no acompañará a la delegación a Rusia 2018 .



Luis Abram agradeció las muestras de afecto de sus compañeros en selección peruana y les deseó éxitos "por ser un grupo maravilloso que le demostró al mundo que con rebeldía, entrega, alegría y enfoque se puede cumplir el sueño de todo un país" y desde ya se reconoció como un hincha más que alentará sus días en Rusia 2018 .



⚽🇵🇪 | @SeleccionPeru llegó a la Videna para realizar su último entrenamiento antes de partir a Suiza. La práctica se realizará a puertas cerradas y no habrá acceso a los medios de comunicación. (Video: @RPPNoticias ).



📻 En vivo: https://t.co/DKNTmnL2D8 pic.twitter.com/drFaTibJLH — Capital (@Capital967) 30 de mayo de 2018

"Vayan y dejen al Perú en alto", añadió el jugador quien no acudió al último entrenamiento de la selección peruana en la Videna tras una charla con el entrenador, Ricardo Gareca , quien tiene hasta el 4 de junio el plazo para entregar la lista final de 23 jugadores para Rusia 2018 a la FIFA