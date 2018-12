Selección peruana: Luis Advíncula confesó cuál es el jugador más guapo y el más feo del equipo |VIDEO |FOTOS

Luis Advíncula , uno de los jugadores más carismáticos de la selección peruana, estuvo de paso por Lima aprovechando que no pudo jugar este fin de semana con el Rayo Vallecano debido a una suspensión por doble amarilla.



En medio de las compras por Navidad, Luis Advíncula aprovechó para contar como viven las fiestas de fin de año en su natal Chincha y dar algunos detalles de la selección peruana como saber quien es considerado el jugador más 'arreglado' de los convocados por Ricardo Gareca: Cristian Banevente.



"Disculpame pero en esta selección todos están 'Matatiru...(matadidos) estamos todos al debe, pero esta el 'Chaval' ( Cristian Benavente). Ese creo que es el más arreglado de la selección peruana. Del más feo no te puedo decir vas a hacer que me gane un enemigo...jajaja. Todos estamos matatiru... el único que saca la cara es el 'Chaval'.", contó el lateral para Latina.



Pero el marcador de la selección peruana no tuvo reparos en criticar el nuevo look de Pedro Aquino. "Lo único que puedo decir de mi compadre Pedrito Aquino es que tiene mucha moral y la verdad eso es valorable. Los barberos no lo están aconsejando bien a mi causa jajaja", agregó el popular 'Bolt'.