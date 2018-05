Selección peruana: madres de jugadores fueron agasajadas por su día [VIDEO y FOTOS]

Se han convertido en la sensación. Las mamitas de los jugadores de la selección peruana celebrarán hoy como nunca el Día de la Madre, con el mejor regalo: saber que sus hijos son los más queridos del país. Ellas les enseñaron a ser disciplinados y luchadores para triunfar en el fútbol y en la vida.



“Los hijos son un regalo de Dios. Siempre estuve orgullosa de mi hijo, pero ahora ando con el pecho hinchado”, bromeó doña René Valderrama, mamá de Alberto ‘Mudo’ Rodríguez.



Con los ojos humedecidos, doña René nos contó que el regalo más emocionante de su hijo fue una casa amoblada. “Nunca olvidaré ese día. Él estaba por irse de viaje y le dije: ‘Hijo, ¿y para pagar la casa (alquiler)?’, y él me respondió: ‘Mamá, ya te dejé la plata, anda y págala completa. Es tuya’”, contó.



‘SOY UNA BENDECIDA’

Doña María Flores, mamá del chalaco Yoshimar Yotún, también recuerda con mucho amor el día en que su hijo, con solo 18 años, le dio un lugar propio donde vivir. “Soy una mujer bendecida y no por lo material, sino porque tengo el amor de mis hijos. Cuando mi Yoshimar me pide su cebiche de pota, yo corro a preparárselo”.

Las mamitas mundialistas se reunieron en el agasajo por el Día de la Madre organizado por la Institución Educativa Los Ángeles de Jesús, en Villa El Salvador. También participaron Noemí Castrillón, Ynés Ollaguez y Marilú Blanco, madres de los seleccionados Luis Advíncula, Carlos Cáceda y Miguel Araujo, respectivamente. Cada una recordó momentos especiales con sus retoños.



‘MUY CELOSA’

“Como mi hijo mayor, ha aguantado todo, ja, ja, ja. Soy muy celosa y cuidadora, pero mi Miguel siempre fue muy educado y humilde. Usaba zapatillas de lona de dos por 15 soles y nunca se quejó. Una vez tuvimos un dinerito extra y fuimos a ‘La Cachina’ a comprarle chimpunes usados y él fue muy feliz”, confesó la mamá de Araujo.



La mamá de Cáceda agradeció al país por el cariño dado a todo el equipo y a su hijo. Entre risas, dijo que espera su regalo ‘en bruto’.