Selección peruana: Marathon desmiente que camiseta de Perú se destiña durante partido

La camiseta de la selección peruana se volvió tendencia en redes sociales, luego que se difundiera que la camiseta de Luis Advíncula lució una mancha rojiza en la parte blanca de la misma durante el Perú vs Bolivia por la Copa América 2019.



Tras este hecho, Marathon respondió y señaló que se trató solo de un efecto en la televisión e iluminación del estadio donde jugaron Perú vs Bolivia por la Copa América 2019.



Quedó claro que la camiseta de la selección peruana no se despintó, sino que fue debido a un efecto de la cámara de la televisión y, sobre todo, de la iluminación del estadio.