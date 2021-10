Mario Alberto Kempes es uno de los goleadores más importantes en la historia de Argentina y, a pocas horas de enfrentar a la selección peruana, el ‘Matador’ dio algunos alcances a Ricardo Gareca si es que desea dar la sorpresa en la fecha 12 de las Eliminatorias Qatar 2022.

“No quiero estar en la piel de Ricardo Gareca, es un gran técnico ya lo ha llevado a Perú al mundial, tal vez perdió ese empujón anímico que te dan los triunfos. Pero están séptimos y frente a un partido especial. Ojo que no es lo mismo jugar con el que va último, que con el que va primero”, señaló el popular ‘Matador’ a RPP.

Para el comentarista deportivo no es descabellado que Perú busque un resultado positivo. “Aquí tienen que jugar como equipo, no pueden depender de uno o dos jugadores. Tiene que aprovechar las pocas jugadas que tendrán y atrás no se puede equivocar. A la primera que te equivocas, Argentina te va a vacunar. Tiene que aprovechar las poquitas oportunidades”, apuntó.

La selección peruana deberá vuelta a la página de su derrota a manos de Bolivia para centrar su atención en Argentina, su próximo rival de Eliminatorias Qatar 2022. Mira aquí la previa del encuentro.

“Perú tiene herramientas y un buen mecánico”

Asimismo, descartó que la continuidad del ‘Tigre’ se puesta en duda. “A no ser que las cosas vayan muy mal, que la gente vea que Gareca se equivoque mucho y no vaya bien, tendría que quedarse en Perú. No están jugando mal, pero no está teniendo resultados positivos. Perú tiene herramientas y un buen mecánico (Gareca), todavía hay esperanza”, dijo el exgoleador, pero agregó. “En las Eliminatorias un partido perdido, un traspié, y que quedas afuera”.

Encontrar la motivación es otra de las claves que propone Mario Kempes a Ricardo Gareca. “Todos los partidos se tienen que planificar. No es lo mismo jugar con Brasil que con Bolivia con el respeto que se merecen. A lo mejor Perú ha jugado muy bien y Bolivia le hizo el gol con un solo tiro al arco. Otra cosa es encarar un partido donde sabes que Brasil te va a meter veinte tiros en portería”, señaló.

“Esta nueva camada ya no vive de Messi”

Finalmente, aclaró uno de los aspectos de mejoría en la selección argentina. “En esta selección estriba el respeto para con Lionel Messi, porque se supone que es el mejor del mundo, pero esta camada nueva tiene otra mentalidad. No viven de Messi, tienen la personalidad de enganchar para otro lado”, reconoció.