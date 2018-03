Selección peruana: Este fue el momento en que Raúl Ruidíaz pensó dejar el fútbol [VIDEO y FOTOS]

Nadie tiene duda que Raúl Ruidíaz es uno de los goleadores más importantes de México y que su puesto en la selección peruana está más que asegurado cuando Ricardo Gareca elabore la lista pensando en el Mundial de Rusia 2018. El artillero de Monarcas Morelia confesó un duro momento en el que pensó abandonar el mundo del fútbol.



Raúl Ruidíaz, a través de su testimonio se convierte en un ejemplo de perseverancia."Yo no pensaba que iba a ser futbolista, recién a los 16 años lo entendí. Pensé que que iba a ser doctor. Ese año un entrenador de la 'U' me dijo 'no me gusta tu juego' y era raro, porque no me había visto jugar, en ese momento pensé dejar el fútbol y estudiar. Pero gracias a Dios regresé", contó el delantero de la selección peruana.



Raúl Ruidíaz, segundo goleador de la selección peruana después de Paolo Guerrero, tiene claro cuál es su misión desde el primer día que pise Moscú. "Estar en el mundial de Rusia 2018 es pelear por algo, tienes que ir a ganar la Copa del Mundo. Desde que estás ahí tienes todo para pelear por el título, hacer las cosas bien y competir con cualquiera", dijo ambicioso la 'Pulga'.



El pícaro y veloz delantero de la selección peruana, además, contó cómo se gestó su gol más estético en la Liga MX. "El año pasado venía buscando un gol de 'Tijera' lo intenté ante el Necaxa, pero el arquero me la sacó. Iba a ser un golazo. Ahora volví a ver la oportunidad y cuando vi la pelota en el aire le dije a mi compañero déjala, déjala y le pegue de 'Tijera'", contó el jugador que sueña notar una similar en Rusia 2018.