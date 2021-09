La cartulina amarilla a Paolo Guerrero no solo ha despertado la polémica de los hinchas, también ha planteado una seria discusión entre las panelistas del programa ‘Viva Fútbol’. Nair Aliaga no tuvo reparos en criticar al capitán de la selección peruana y reconocer que su estado emocional ha vuelto a perjudicar a la ‘Blanquirroja’ de cara al duelo ante Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022. ¡No te pierdas el video!

El ‘Depredador’, que ingresó a los 74 minutos en reemplazo de Gianluca Lapadula, cometió una falta intrascendente contra Nahuel Ferraresi que le ha costado muy caro al combinado nacional. “Quería apuntar algo sobre Paolo Guerrero, creo que ha tenido un retroceso emocional, me recordaba en muchos momentos al Guerrero de las eliminatorias pasadas, no solo por este último partido”, comentó Nair Aliaga.

“Creo que la tarjeta amarilla es totalmente responsabilidad de Paolo Guerrero, porque él sabía que esa jugada merecía tarjeta. Sabía que estaba en capilla y sabía que estamos bastante condicionados con los delanteros”, agregó la periodista.

Paolo Guerrero quedó fuera del partido ante Brasil (Foto: Reuters)

“Paolo Guerrero fue bastante irresponsable”

Analucía Rodríguez trató de encender aún más la polémica sobre la posibilidad que no haya querido jugar ante Brasil y la planteó. “No he dicho que no quiera jugar ante Brasil, pero he dicho que, sí fue bastante irresponsable, para un jugador de su experiencia”, aclaró.

Paolo Guerrero recibió dura crítica de Nair Aliaga (Video: Gol Perú)

Alessandra Del Solar, la otra panelista del programa, le pidió que profundizara un poco más sobre su concepto. “Yo digo un ‘retroceso emocional’, porque en muchos momentos, como en el partido ante Uruguay, estaba bastante ansioso y se le podía ver un poco agresivo y cuando entra en este partido lo hace de la misma forma. Por eso es que siento un dejavú con el Guerrero de Eliminatorias pasadas y no debería ser, porque tendría que madurar con el tiempo”, apuntó Aliaga.

La hermana de ‘Chemo’ coincidió con parte de la apreciación. “Definitivamente yo creo que sí ha sido algo irresponsable y me parece raro, porque yo creo que Paolo Guerrero tiene la madurez necesaria para afrontar esta etapa”, sostuvo.