Selección peruana: Narrador de ESPN dijo que la bicolor le ganará a Dinamarca "tranquilamente" en Rusia 2018 [VIDEO]

Perú vs Dinamarca se enfrentan el próximo 16 de junio en el debut de la 'Blanquirroja' en el Mundial Rusia 2018, después de 36 años sin estar en este torneo. El primer rival de la bicolor se enfrentó en un partido amistoso a Suecia, que terminó 0-0.



Durante el encuentro de Dinamarca vs Suecia, el narrador Hernán De Lorenzi de ESPN, indicó que con el desempeño de la selección europea que enfrentará a Perú en Rusia 2018, la 'Blanquirroja' le ganará "tranquilamente".



Para agregar lo que dijo De Lorenzi, su compañero durante la emisión del encuentro amistoso, el periodista Andrés Marocco explicó cómo la selección peruana le puede ganar a Dinamarca.



"Si Perú hace su fútbol, si Perú tiene la pelota, si Perú no lo deja pensar a Dinamarca, y no lo deja evidenciar su poderío físico, osea si hace un partido de poco contacto, ahí Perú tendría opciones ante Dinamarca", agregó sobre la bicolor.



Periodista de ESPN dijo que Perú le puede ganar "tranquilamente" a Dinamarca. (Video: YouTube)

Dinamarca vs Suecia empataron 0-0, sin su estrella Christian Eriksen, mostrando poco en su juego rumbo a Rusia 2018. El entrenador del equipo europeo no puso a algunos titulares para no exigirlos.



Perú goleó 3-0 a Arabia Saudita que disputó en el Kybunpark Stadium de St. Gallen, en Suiza, camino a Rusia 2018 con gol de André Carrillo y doblete de Paolo Guerrero.



La selección peruana se medirá ante Dinamarca en la primera jornada del Grupo C de Rusia 2018. El cotejo se celebrará en el Mordovia Arena el sábado 16 de junio.

Perú vs Arabia Saudita: Gol de André Carrillo

