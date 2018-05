Selección peruana: Nicklas Bendtner, delantero de Dinamarca, se lesionó y es baja para Rusia 2018

La selección de Dinamarca , rival de la selección peruana en la fase de grupos de Rusia 2018, podría verse obligada a prescindir del delantero Nicklas Bendtner , que se lesionó durante un partido de la liga noruega.



"Si un jugador está lesionado en el momento de partir hacia el Mundial, no viajará a Rusia 2018 ", afirmó el seleccionador Age Hareide, sin descartar por completo la participación del ariete danés, que marcó un gol en su última participación mundialista en el 2010.



Bendtner, de 30 años, se lesionó en el encuentro entre el Rosenborg y el Brann. Se retiró del terreno de juego llorando. "Él está siendo examinado", señaló Hareide. Los resultados del examen determinarán si Bendtner puede estar disponible para competir en Rusia.



"Nunca es bueno luchar contra el reloj, no tenemos mucho tiempo", agregó el entrenador. La selección danesa disputará dos partidos de preparación (contra Suecia el 2 de junio en Estocolmo y contra México el 9 de junio en Copenhague) antes de medirse en el Grupo C del Mundial con Perú, Australia y Francia (16, 21 y 26 de junio).

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.