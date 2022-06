Algunos empiezan a cuestionar a Ricardo Gareca por su planteamiento ante Australia y hablan de fin de ciclo del técnico de la Selección peruana. Mientras el DT se toma un tiempo para dar su última palabra, el ex seleccionado Germán Leguía lo apoya y pide su continuidad al frente del equipo de todos. ‘Cocoliche’, es poco optimista de cara a lo que viene para la blanquirroja porque no ve recambios.

Ya en frío, ¿que te deja la derrota de la selección?

En el gobierno deben estar como locos. Ahora todos los focos estarán sobre ellos, si íbamos al mundial se tapaba todo.

¿Tanto así?

Un ejemplo, todos se olvidaron rápido del fracaso en la Copa Libertadores, de los 8 goles que le hicieron a Alianza, todo era selección, repechaje, Qatar.

¿Qué nos pasó?

Es raro, Advíncula y Carrillo venían de una lesión y Lapadula creo que estaba sólo al 50% y así es complicado pelear.

No nos salió nada…

Puede que el calor haya afectado, pero lo que no me explico es porque no peleamos, no los atoramos, los dejamos hacer su juego.

GERMAN LEGUÍA: “GARECA DEBE SEGUIR PORQUE QUIERE AL PERÚ”

Todo hace indicar que Ricardo Gareca no seguirá en la Selección…

Sería una pena. Gareca debe seguir porque es el único que tiene un sentimiento por el país, quiere que mejore, otro entrenador ya se hubiese ido. Con estos jugadores otros no querrán venir.

Si no sigue te animarías a dar el nombre de un reemplazante…

No tengo a nadie. Ricardo ya conoce al Perú, al peruano lo que hizo con Cueva es impresionante y ojo que si no pasa lo del partido con Uruguay íbamos directo.

Se habla de Juan Reynoso como sustituto de Gareca, ¿qué te parece?

No lo veo, le pasará lo mismo que a Franco (Navarro), Ternero, Uribe. Para que le vaya bien con este grupo tendría que hacer magia.

¿Merecíamos ir al mundial?

Teníamos ilusión, pero no base. Nuestro campeonato es el peor de América, no existimos, hacemos uno o dos puntos en la Libertadores.

¿Cómo se debe trabajar?

Que la empresa privada ponga plata. Ahora se quejan por lo que pierden, pero iban a ganar un montón y nadie iba a poner un mango en el fútbol. Con el mundial pasado ganaron millones y nadie puso un sol

¿La próxima Eliminatoria será más complicada?

Por más que han ampliado los cupos lo veo difícil. No tenemos gente joven, el único nuevo desde Rusia fue Valera y ya tiene 25 o 26 años. No tenemos a nadie por algo esperamos hasta el final a Guerrero y Farfán.

Eres poco optimista…

Es que Chile y Colombia que quedaron fuera saldrán a matar y ellos sí trabajan bien con los menores. Argentina, Brasil y Uruguay son candidatos siempre, a este paso Perú tendrá que jugar con los de siempre que tendrán más de 35 años.

¿Qué le dirías a Luis Advíncula que se culpó por la derrota?

No tiene porque sentirse culpable ni él, ni nadie del grupo. Lo que hicieron en estos siete años fue impresionante

GERMAN LEGUÍA: LOS PENALES SON UNA LOTERÍA

Los penales son una lotería…

Hay que estar ahí para patearlos. No se puede culpar a Valera, si también fallaron Zico, Maradona, Platini y en un mundial. Antes se mató a Cueva y ahora a Valera, no sean malos. Somos un equipo, no hay que echarle la culpa a nadie

Pateaste muchos penales en tu carrera…

Muy pocos, pero me acuerdo del primero.

¿Cómo fue?

En un clásico, veníamos de no ganarle a Alianza tres años y me hacen la falta. El árbitro cobra, me levanto y no veo a nadie a lado de mi equipo, no querían patear así que me tocó a mi.

¿Qué pasó?

Conforme me acercaba a la pelota el arco lo veía más chico y a ‘Caico’ más grande. Por eso cuando voy a patear dudo y me freno, pero González Ganoza se tira a un lado y ahí aprovecho para disparar al otro lado. La gente creyó que era la ‘paradinha’ pero yo tenía miedo. (José Reynoso Alencastre).

