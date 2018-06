Selección peruana: Nolberto Solano fue espía de Ricardo Gareca en amistoso de Australia [VIDEO y FOTOS] 

Ricardo Gareca no desea sorpresas desagradables en Rusia 2018 . El entrenador de la selección peruana aprovechó que la selección de Australia, rival de Perú en el Grupo C, jugaba un amistosos a solo 40 minutos de la concentración nacional en Austria y decidió enviar a su mejor agente: Nolberto Solano.



No es la primera vez que Ricardo Gareca confía esta importante misión a Nolberto Solano. Lo hizo en la Copa América. También durante la recta final de las Eliminatorias Rusia 2018 , que tan buenos resultados le trajo a la selección peruana .



El popular 'Maestrito' asistente de la selección peruana llegó, luego de un viaje de 5 horas, hasta el estadio NV Arena de St. Polten para poder registrar cada movimiento ofensivo y defensivo de la selección de Australia que goleó 4-0 a República Checa. Luego el material será editado y analizado por Ricardo Gareca .

La selección peruana enfrentará a Australia 26 de Junio a las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Sochi. Un partido que podría definir sus chances de clasificar a los octavos de final de Rusia 2018 .