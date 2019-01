Selección peruana: Así opina el Comando Técnico sobre fichaje de Cristian Benavente a Egipto |VIDEO |FOTOS 

El fichaje deCristian Benavente por el Pyramids FC de Egipto ha desencadenado una serie de comentarios a favor y en contra de esta decisión. El comando técnico de la selección peruana encabezado por Ricardo Gareca también tiene una opinión y ha sido su asistente técnico quien se ha pronunciado al respecto.



Néstor Bonillo, primer asistente de Ricardo Gareca, fue consultado sobre el particular y no dudó en comentar el nuevo presente de Cristian Benavente. "En lo personal, me sorprendió. La liga egipcia, realmente, no la tenemos en nuestro mapa porque nunca hemos tenido un futbolista en esa región", aseguró el colaborador de la Selección Peruana.



Pese a esta nueva situación Cristian Benavente seguirá en la mira de Ricardo Gareca y su desempeño será monitoreado desde la Videna. "Hay que observar qué es la liga, cómo se mueve y cuáles son las características. Sabemos que es uno equipo nuevo al que va", agregó Bonillo, quien llegó a Brasil para presenciar el sorteo de la Copa América 2019.

En tanto Ricardo Gareca permanece en Chile hasta donde llegó para observar el rendimiento de la selección peruana Sub 20 que hoy por la tarde se juega sus chances de clasificar al hexagonal del sudamericano cuando enfrente a su similar de Ecuador.



Desde España, el diario 'AS' entrevistó a Cristian Benavente y dejó claro algunos puntos que el aficionado peruano no tenía muy claro, "Creo que el 'Profe' Gareca tiene unas ideas muy claras, un equipo tipo muy hecho. Hay jugadores que han estado fuera de Europa, en otras ligas, y los ha seguido llamando. Estar en un equipo u otro no influye mucho para él. Mi principal intención es estar bien físicamente, jugar partidos, seguir marcando goles y poder demostrar que estoy en ritmo para lo que sea", dijo el 'Chaval'