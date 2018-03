El periodista Juan Carlos Orderique , famoso en Perú por sus previas y el baile del chicle, pasó por un mal momento con la policía de Miami tras retener a Raúl Ruidíaz mientras se desplazaba al bus de la bicolor.

Orderique esperó la salida de la selección peruana tras el último entrenamiento previo al Perú vs Croacia. El periodista estaba al borde de la valla de seguridad mientras pasaban los jugadores.



No obstante, Orderique vio a Raúl Ruidíaz, que se acercó, pero en el momento que la 'Pulga' se iba le jaló el brazo. La policía de Estados Unidos saltaron de inmediato y protegieron al jugador peruano.



El efectivo de seguridad actuó con violencia y tras unos manotazos para soltar la mano de Orderique del brazo de Ruidíaz, se sumó otro policía. El periodista calmó las cosas e intentó explicar lo sucedido. El agente del orden estadounidense lo amenazó y señaló con el dedo con firmeza. Afortunadamente no pasó a mayores.

Mira el momento complicado que vivió Juan Carlos Orderique y la policía de Miami:

Selección peruana: Orderique jaló a Raúl Ruidíaz y la policía casi lo 'mata' | VIDEO

Sobre el Perú vs Croacia :



Un envalentonado Perú, sin su goleador Paolo Guerrero, medirá fuerzas en Miami ante Croacia en un partido amistoso de preparación para ambas selecciones de cara al Mundial Rusia 2018.



1. Primera prueba

​

Tras clasificar en 2017 a un Mundial después de 36 años, Perú, dirigido por el técnico argentino Ricardo Gareca, abraza con ilusión su desembarco en Rusia, y un primer paso será el cara a cara con Croacia, otra selección mundialista, en el estadio Hard Rock Stadium con capacidad para unas 65.000 espectadores.

El 'tigre' Gareca en esta primera prueba de preparación enviará al campo a un equipo liderado por el delantero y goleador Jefferson Farfán (Lokomotiv de Rusia) y Christian Cueva (Sao Paulo de Brasil) como cerebro de su mediocampo.



A estos se suman, el defensa Christian Ramos (Veracruz de México) y el delantero André Carrillo (Watford de Inglaterra).



"Va ser un partido intenso. Croacia es un gran equipo, con una gran posesión y la selección tratará de neutralizar eso", dijo Gareca en conferencia de prensa en Miami.



"Es una preparación para llegar de la mejor manera al Mundial. Vamos a encarar este partido con seriedad", indicó el estratega de 60 años que asumió las riendas de la selección en 2015.



2. Sin el Guerrero

​

Gareca no podrá contar para los amistosos con Croacia e Islandia con el arquero titular Pedro Gallese y el defensa Alberto Rodríguez por lesión.



A estos se suman el delantero Paolo Guerrero (Flamengo, Brasil) suspendido por seis meses por dopaje, que recién podrá jugar los partidos de fogueo contra Escocia, Arabia Saudita y Suecia en mayo y a principios de junio.



"Los amistosos nos sirve de mucho, nos vamos a enfrentar a otra realidad. Croacia es un equipo de primer nivel", dijo a la prensa André Carrillo.



El mediocampista Yoshimar Yotún, del Orlando City de Estados Unidos, aseguró que "Croacia es un rival que juega muy bien. Muchos de sus seleccionados están en los mejores clubes del mundo y debemos estar concentrados porque en el más mínimo error podemos ponernos abajo en el marcador".



Perú debutará en el Mundial el 16 de junio ante Dinamarca, en Saransk. Luego se verá las caras con Francia el 21 de junio en Ekaterimburgo y cerrará sus duelos en el Grupo C contra Australia el 26 de junio en Sochi. La última participación de Perú en un Mundial se remonta a España 1982.

