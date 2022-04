Edison Flores anotó varios goles que quedarán en la historia de la selección peruana y uno de los más importantes es el que le marcó a Colombia en Barranquilla en las Eliminatorias Qatar 2022.

Con el gol de ‘Oreja’, en un partido en que nos defendimos casi todo el encuentro, la selección obtuvo 3 puntos clave para acceder al repechaje internacional y dejar a Colombia casi sin opciones. Edison Flores recordó ese gol en una entrevista para Movistar Deportes.

“Estaba muy motivado porque volví a jugar con mis compañeros. En mi mente solo estaba tener una oportunidad y poder aprovecharla”, inició ‘Oreja’ el relato de su gol a Colombia en Barranquilla, el mismo que le dio 3 puntos importantes a Perú para clasificar al repechaje mundialista”, aseguró.

“En la jugada del gol, yo estaba cerrando a Cuadrado en el área grande. Recuperamos el balón y yo me voy nomás. Cuando veo que el ‘Cholo’ (Cueva) engancha hacia adentro, me sobreparo, y cuando ya está bien posicionado yo sigo”. añadió.

Una de las imágenes más recordadas de ese gol es la carrera de Flores, en la que se hizo inalcanzable para el zaguero Yerry Mina, quien en ese momento se había jugado al ataque.

“Sabía que Yerry Mina venía siguiéndome, pero ya estaba muy adelante de él, era casi imposible que me alcanzara. En esos momento, lo que a mí me ayuda a pegarle fuerte —porque si no le pegaba así no entraba— es que acomodo el acuerpo y le pego al primer palo”, relató.

“El segundo palo no fue mi idea porque ya me había metido una corrida de 50 a 70 metros y ya no me daba para cruzar el balón. Para hacer eso necesitaba más fuerza, más viada y un poco más de tiempo. Además, el traslado iba a ser muy largo”, agregó.

¿Por qué no emigraron a Europa tras Rusia 2018?

La selección peruana cumplió una actuación decorosa en la Copa del Mundo Rusia 2018, derrotando a Australia y cayendo por la mínima ante Dinamarca y Francia, dando pelea hasta el final.

Sin embargo, pese a lo que muchos pensaron, ninguno llegó inmediatamente a ligas importantes de Europa. Solo Miguel Trauco y Renato Tapia lo hicieron tiempo después. Ante esto, Edison Flores reveló el motivo.

“Todos pensamos que cada uno de los jugadores, después del Mundial (Rusia 2018), se iba a ir a Europa, a equipos un poco más importantes o mitad de tabla, pero al final nunca llegó absolutamente nada”, señaló a Movistar Deportes.

A pesar de que muchos pensaron que los seleccionados prefirieron mantenerse en su zona de confort en clubs de menor renombre, como el caso de André Carrillo en el Al Hilal, la verdad según el popular ‘Oreja’, es que no les llegaron ofertas

“No es que nosotros no hayamos querido la posibilidad de ir a la Premier League o Liga Española, solamente que no llegó”, añadió.

‘Oreja’ Edison Flores y la razón por la que varios peruanos no emigraron tras Rusia 2018. VIDEO: Movistar Deportes.

TE VA INTERESAR