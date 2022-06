El comentarista deportivo, Paco Bazán, volvió a arremeter contando situaciones que se habrían vivido en la interna de la selección peruana durante la previa del duelo de repechaje ante Australia.

TE VA A INTERESAR | Daniela Butrón y Mauricio López: ‘Tomando un vino nos dimos el primer beso’

Esta vez, se refirió a la visita de Claudio Pizarro a los jugadores en Barcelona. Según Bazán, la filtración de la foto en la que se ve al ‘Bombardero de los Andes’ viendo el partido entre Australia y Emiratos Árabes con el resto del plantel, incomodó a muchos dentro del equipo de todos.

“A Doha ya llegamos quebrados, con problemas. Hubo un incidente con la presencia de Claudio Pizarro en el hotel de Perú porque esas fotografías las filtra un miembro de la delegación. La foto es tomada desde atrás y la toma alguien que estuvo en el salón donde vieron el partido (Australia vs. Emiratos Árabes Unidos)”, indicó en su programa ‘El Deportivo’.

“ Sé que esto generó mucho malestar en el equipo porque esa foto se filtró. Dieron con la persona que la habría compartido y sé que hubo un cortocircuito . Algunos experimentados tuvieron un momento incómodo con esta persona y esto fue rompiendo la tensión y la calma del equipo”, añadió.

“Por eso decía, han sido muchos factores que causaron y alteraron la tranquilidad del equipo para enfrentar a Australia como tenía ser, como una final. ‘De vida o muerte’, como lo dijo el leñador arquero de Australia”, sentenció.

Paco Bazán afirma que la visita de Pizarro a la selección provocó incomodidad. Video: ATV

Jugadores de la selección peruana “se habrían agarrado a golpes”, según Paco Bazán

Paco Bazán contó en su programa deportivo que dos jugadores de la selección peruana se habrían agarrado a golpes en el hotel de concentración, horas después de la eliminación a manos de Australia por medio de una dramática tanda de penales.

“Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y ayer me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario”, señaló el exarquero.

Bazán agregó que ningún compañero se acerco a separar a los que se andaban peleando.

“Ha habido mucha tristeza... en fin. Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y que no se metió nadie a separar ah . No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños. Contaremos más detalles”, añadió.

Paco Bazán revela que jugadores de la selección “se agarraron a golpes”. Video: ATV.