La desilusión por la eliminación de Qatar 2022 afectó tanto a hinchas como a jugadores. Los seleccionados peruanos acudieron a sus redes sociales para expresar toda su tristeza, sin embargo, a puertas cerradas, la frustración habría trascendido a enfrentamientos físicos.

Paco Bazán contó en su programa deportivo que dos jugadores de la selección peruana se habrían agarrado a golpes en el hotel de concentración, horas después de la eliminación a manos de Australia por medio de una dramática tanda de penales.

“Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y ayer me dicen, me han pasado el talán, que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde en el vestuario”, señaló el exarquero.

Bazán agregó que ningún compañero se acerco a separar a los que se andaban peleando.

“Ha habido mucha tristeza... en fin. Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y que no se metió nadie a separar ah . No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños. Contaremos más detalles”, añadió.

Paco Bazán revela que jugadores de la selección “se agarraron a golpes”. Video: ATV.

Comerciante de Gamarra insulta EN VIVO a ‘Checho’ Ibarra: “Hijo de ...”

muchos comerciantes se han visto afectados, ya que los productos alusivos a la selección peruana que ya tenían preparados no se venderán como tenían proyectado.

Ese es el caso de un vendedor de Gamarra quien fue entrevistado en vivo por las cámaras de Latina. Este ciudadano se quejó de manera soez de la forma en que un sector del periodismo deportivo “infló” a la selección peruana, colocándola como ultra favorita ante Australia.

En ese sentido, dicho comerciante descargó su furia contra Sergio ‘Checho’ Ibarra, exfutbolista y comentarista deportivo de una de las señales de transmisión de los partidos del equipo de todos.

“Cristal ha vendido sus productos, Adidas ya vendió su producto, estos lucradores han vendido. ¿Quién me vende? Me inflaron como un globo. Ahí está pues, ‘Checho’ hijo de... ”, vociferó.

Hincha Indignado Desata Su Furia Contra El Checho Y Le Menta La Madre En Vivo. Video: Latina

