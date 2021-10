Paolo Guerrero ha dejado una gran preocupación en el hincha de la selección peruana, pues tras conocerse su pedido de rescisión de contrato en Inter de Porto Alegre, se conoció que sus problemas en la rodilla derecha serían más serios de lo pensado, al punto de quedar descartado para próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 a disputarse en noviembre.

El atacante del cuadro colorado ha expuesto su tema médico ante las autoridades del cuadro ‘Colorado’ y entre ellas no descarta una nueva intervención quirúrgica en la articulación que le ha impedido tener continuidad no solo en el equipo brasileño, también en la selección peruana, que no vería a su capitán para los duelos ante Bolivia (Lima) y Venezuela.

El entorno más cercano al jugador ha confirmado sus planes de viajar a Europa y ponerse en manos de especialistas alemanes para examinar su rodilla derecha que ha sufrido una operación de ligamentos cruzados (2020) y dos artroscopias (2021) para tratar una lesión recurrente de meniscos que no le han permitido tener continuidad durante todo el 2021.

“Tengo que resolver la situación de mi rodilla”

“Primero tengo que resolver la situación con mi rodilla, que parece que no quiere dejarme jugar. Estoy manejando esto con calma. Tengo que ser paciente. Es importante estar jugando y no estoy en mi equipo, lo que me entristece un poco. Lo que puedo hacer es seguir trabajando. El trabajo será mi sacrificio para volver a jugar para mi equipo y para la selección nacional”, señaló el goleador tras el duelo ante Chile.

Rodilla derecha impide al jugador regresar a su nivel con la selección (Foto: AFP)

El ‘Depredador’ ya habría recibido el visto bueno de Alessando Barcellos, presidente del cuadro brasileño, para su desvinculación y solo está a la espera que el departamento legal del club redacte los términos de resolución del contrato para que empiece la planificación su nuevo tratamiento médico que comprendería un par de meses.

Desde la Videna aprobaron el plan del jugador para llegar al 100 % de su capacidad con la selección peruana en la recta final de las Eliminatorias Qatar 2022, en enero, y buscar la clasificación cuando tenga que afrontar partidos decisivos ante Ecuador y Paraguay, en Lima, y después buscar puntos como visitante ante Colombia y Uruguay.

