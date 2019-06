Selección peruana: ¿Por qué Paolo Guerrero se hizo resonancia junto a Luis Advíncula? |VIDEO |FOTOS

Paolo Guerrero sorprendió durante las primeras horas de la mañana al llegar a un centro de resonancia junto al médico de la selección peruana , Dr. Julio Segura, quien llegó acompañado también de Luis Advíncula y Paolo Hurtado para descartar lesiones de cara a la Copa América 2019.



El medico de la selección peruana en la Videna y con los resultados en mano aclaró el panorama. "Paolo Guerrero acusó molestias en el hombro derecho, específicamente en el músculo trapecio y está bastante mejor. Pedimos un resonancia para ver si existe algo más, pero no tiene nada de gravedad felizmente. Solo tuvo un corte en la cabeza que necesitó un punto de sutura", dijo.



El doctor también comentó que la lesión de Luis Advíncula requiere mucho más tiempo de reposo y por ello ha recomendado que no juegue el partido del domingo ante Colombia. "Lo ideal es esperar porque la prioridad del equipo es la Copa América, así que no creo que esté disponible para el duelo con Colombia", agregó.



Finalmente aclaró el panorama del 'Caballito' . "A Paolo Hurtado le dieron una pisada en el quinto metatarsiano y tiene molestias con el golpe, pero solo requiere reposo y tratamiento", añadió.



Una de las lesiones que más preocupa es la del tobillo izquierdo de Paolo Guerrero que hasta hace pocos días significaba un problema para el 'Depredador'. Aunque el jugador también reconoció padecer una sinusitis que lo afecta a pocos días del inicio de la Copa América 2019.