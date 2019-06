Selección peruana: Paolo Hurtado queda fuera de la Copa América 2019 tras conocerse grave lesión |VIDEO

Malas noticias paraPaolo Hurtado. El delantero que ayer salió cargado entre hombros por sus compañeros para sacarlo del campo fue sometido a una prueba que reveló que no podría formar parte de la selección peruana que viaja esta semana a la Copa América 2019 de Brasil.



Según fuentes de Movistar Deportes, Paolo Hurtado sufrió una fractura en el quinto metatarsiano y será desconvocado de la ‘Bicolor’, en las próximas horas. Esta es la misma lesión por la que Neymar tuvo que ser operado y que no lo dejó llegar en las mejores condiciones al mundial.



Paolo Hurtado sufrió esta lesión durante el último minuto del amistoso de la selección peruana ante Colombia en el Monumental. el jugador intentó hacer un amague, pero no pudo completar la jugada y quedó tendido en el césped y tuvo que ser retirado con la ayuda de sus compañeros sobre el final del partido.



La lesión de Paolo Hurtado. (Video: Movistar Deportes)

Trascendió que el reemplazo de Paolo Hurtado sería Alexis Arias, extremo de Melgar de Arequipa que habría recibido el llamado desde la Videna para averiguar sus condiciones para integrarse a la selección peruana.



La 'Blanquirroja' vuelve a entrenar este lunes en la Videna a partir de las 9:30 a.m., luego de la derrota por 3-0 ante Colombia, que fue su último amistoso previo a la Copa América Brasil 2019.