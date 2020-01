El ‘Pulpo’ llegó a la Estados Unidos y sueña en grande. Pedro Gallese fue anunciado este viernes como nuevo jugador de Orlando City de la MLS y tras ello habló de la decisión que tomó y que lo alejó de Alianza Lima, a pesar de que le hicieron una oferta por renovar contrato.

“Estoy contento con este nuevo reto. Hay que tomar las cosas con responsabilidad y tratar de hacer las cosas bien aquí, es un gran paso en mi carrera”, reconoció el portero de 29 años en entrevista con el programa Fútbol como Cancha.

El exportero de ALianza Lima reconoció que el cuadro blanquiazul hizo un gran esfuerzo por retenerlo para esta temporada, pero él ya había decidido emigrar y ahora que ya fichó por el cuadro púrpura “espero hacer mi historia aquí”.

“De Alianza Lima me voy con la cabeza arriba, lastimosamente no se pudo ganar el título, pero me voy habiendo cumplido uno de mis sueños”, dijo el portero que sobre la oferta que le hizo el club blanquiazul dijo que “hicieron un gran esfuerzo, de verdad, increíble, porque me dieron un gran valor como arquero en el equipo”.

Las recomendaciones de Yoshimar Yotun y Carlos Ascues, exjugadores de Orlando City fueron fundamentales para que Pedro Gallese decida jugar en los ‘Leones’, pero hay otro detalle que lo motivó a llegar a la MLS: el nivel de los delanteros a los que enfrentará.

“Cuando me dijeron que había la posibilidad de ir a Orlando comencé a ver a los delanteros de equipos contrarios y eso me va a servir de mucho porque aquí vienen delanteros con gran nivel, delanteros top, que me va a servir mucho para mi experiencia y seguir creciendo como arquero”, finalizó.

