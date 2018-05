Selección peruana: Pedro Gallese será sometido a prueba de ADN el mismo día que Perú viaja a Europa | FOTOS

Ricardo Gareca se encuentra con un dolor de cabeza extremo. Tras conocerse que Paolo Guerrero no estará en el Mundial Rusia 2018 debido a la suspensión de 14 meses que el TAS le impuso; ahora Pedro Gallese , el arquero titular de la selección peruana, podría no viajar con la bicolor a su gira por Europa al tener pendiente el juicio por paternidad en Chiclayo.



Pedro Gallese tendrá que someterse este 30 de mayo a una prueba de ADN, un día después del Perú vs. Escocia que jugará la selección peruana en el Estadio Nacional de Lima, por orden del juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chiclayo, en el que se determinará si el jugador de la selección peruana es o no el padre de una menor de un año 3 meses, fruto de una relación que habría sostenido con Raysa Zegarra cuando jugaba por el Juan Aurich.



Pese al pedido de los abogados de Pedro Gallese para que la prueba se realice en Lima, que actualmente se encuentra en Lima entrenando con la selección peruana, el juzgado lo rechazó y le exigió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) otorgue las facilidades del caso para que el portero nacional se someta a esta prueba.



De no asistir a realizarse la prueba de ADN, Pedro Gallese podría afrontar serios problemas como ser multado con 5UIT y correr el riesgo de darse la orden de impedimento de salida del país.



Raysa Zegarra denunció a Pedro Gallese por negarse a aceptar la paternidad de una niña que nació tras una supuesta relación sentimental que sostuvo con el guardameta nacional.