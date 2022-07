André Carrillo viene disfrutando de sus vacaciones y eso quedó demostrado con unas fotos que publicó en su cuenta de Instagram. Esta manifestación de felicidad n ha caído bien al periodista Pedro García.

El comentarista deportivo consideró que dichas muestras son indolentes para con el hincha peruano, quien sigue dolido por la no clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Me encanta que la gente se feliz, me encanta como juega Carrillo. Más allá de eso, si estamos afuera del Mundial, me parece indolente postear que está en una playa. Mientras todos estamos deprimidos, el hombre está contento. Hay que tener un poco de empatía con el hincha peruano ”, indicó en ‘Al Ángulo’.

García opinó que Carrillo debió esperar un tiempo prudencial para “exhibirse de esa manera”. “El punto no es que no vaya a la playa, le festejo que vaya a la playa, le festejo el gran contrato, le festejo su vida árabe, le festejo todo, pero no me la cuentes hoy día que estamos todos tristes, no me la muestres hoy”, indicó.

“Hoy no, después sí, te la aplaudo, le pongo like, pero hoy no, no es un buen momento de nadie, para nada, ese es el ruido que siento”, agregó.

🎙 @PedroEloyG : "A Carrillo le festejo que vaya a la playa, pero no me muestres la foto hoy día, no es un buen momento de nadie". #AlÁngulo 🥅⚽



