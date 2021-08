Pocas horas nos separan del primer partido de la selección peruana ante Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022 y Pedro Eloy García, panelista de ‘Al Angulo’, ha enviado un mensaje a todos los convocados por Ricardo Gareca sobre cómo afrontar este partido ante la selección charrúa sin Luis Suarez y Edinson Cavani.

“Para hacerla corta. Yo sí creo que hay momentos en los que se juegan ciertas instancias en las que tenemos, sin traicionar el Fair Play, no olvidar que es una final. El partido con Uruguay es una final”, advirtió Pedro García.

“Uruguay ‘apretado’ acá (se toma el cuello) sabe jugar esos partidos. En el 2013 pasó. Ellos vinieron con lo justo, con una racha muy negativa de resultados, se jugaron una final, nos pegaron, nos ganaron y nos ganaron bien”, dijo enfático el periodista deportivo.

Pedro García aclara situación de Perú ate Uruguay (Video: Movistar Deportes)

La ausencia de los dos principales goleadores charrúas no es un aspecto que le de tranquilidad al comentarista de ‘Al Ángulo’. “Yo no me alegro nada en que no jueguen Luis Suárez y no esté Cavani, porque el armado del equipo gana posesión. Gana tener más tiempo la pelota con gente de muy bien pie. Por eso digo, que no me alegra nada que no estén Suárez y Cavani”, argumentó.