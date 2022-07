Pedro García sobre nuevo cargo de Oblitas: “Aceptar me parece indigno”

Pedro García, periodista deportivo y panelista del programa ‘Al Ángulo’ criticó a Juan Carlos Oblitas por haber aceptado el cargo de Director General de Fútbol de la FPF, luego de haber hecho una conferencia de prensa en la que contó cómo lo querían apartar del puesto de Director Deportivo.

“Quiero que entendamos muy bien cómo va el tema de los valores y la ética. Mucha gente tiene mucho hinchaje por Oblitas, hasta me incluyo. Como hombre de fútbol, delantero, lo vi dirigir a una selección que le compitió hasta la última fecha de la Eliminatoria al resto de Sudamérica”, inició García.

“Al deportista, técnico y directivo no muere mi admiración. Pero al ser humano, es fuerte lo que voy a decir”, agregó el periodista.

Luego de dejar claro que admira al popular ‘Ciego’, el ‘Internacional’ manifestó que se sintió decepcionado de él luego que aceptara volver a la FPF.

“Cuando la admiración es alta, la decepción también y lo digo con dolor, porque tengo un genuino respeto por la carrera de Oblitas. Ahora, por encima de tus virtudes profesionales, están tus convicciones y las pongo por encima. Y desde lo personal, desde lo ético y moral, sí me decepciona esta decisión. Es lo que me produce ”, expresó.

“Yo creo que el espíritu de su accionar ha sido el de toda su vida y no de hoy (ayer). De ahí viene mi decepción, porque de la mano de las convicciones profesionales, están las personales. Esta aceptación ha sido sumisa, resignada. Lo digo con respeto y sinceramente”, añadió.

Finalmente, García calificó de “indigno” el hecho que haya regresado. “Para mí la ética es de todos los días y no muere. A mí me parece que él siempre ha sido una voz inteligente, rebelde, opositora y luego ocurre que el presidente de la FPF lo quiere limpiar, no lo recibe, se reúne con otros para ocupar su cargo y como no le aceptan ese ofrecimiento, en segunda instancia lo vuelve a llamar. Aceptar ese retorno me parece indigno y que no está a la altura de su investidura ni su pasado ”, sentenció.

Pedro García sobre nuevo cargo de Oblitas: “Aceptar me parece indigno”. Video: Al Ángulo.