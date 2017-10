Selección peruana: Periodista de Fox Sports quedó 'picón' por empate de Argentina y descalificó a la bicolor [VIDEO]

El empate 0-0 entre Perú y Argentina en La Bombonera de Boca Juniors sigue dando que hablar, sobre todo en tierras gauchas. Esta vez el periodista de Fox Sports, Diego 'Chavo' Fucks, descalificó a la bicolor con fulminante frase. ¡Qué fuerte!



Ocurrió en el programa "90 minutos de fútbol" de Fox Sports. Los panelistas analizaban el partido de su selección, hasta que tocaron el desempeño de la selección peruana.



Para Diego 'Chavo' Fucks, el equipo de Ricardo Gareca fue "un desastre" ante Argentina en La Bombonera. Sin embargo, no todos sus colegas compartieron su comentario.

Video: Fox Sports

"Perú no cruzó el medio de la cancha y el entraron por todos lados. No tiene planteo inteligente. No atacó como dijo Gareca. Perú fue un desastre", lanzó Diego 'Chavo' Fucks. ¿Qué opinas?