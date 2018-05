Perú ganó 2-0 a Escocia con goles de Christian Cueva y Jefferson Farfán, sin embargo, Phillip Butters consideró que la ‘Blanquirroja’ jugó mal ante el cuadro europeo en el partido de despedida en el Estadio Nacional camino a Rusia 2018 .



Phillip Butters argumentó, en su segmento deportivo de su programa en Exitosa, que “no me gustó cómo (Ricardo) Gareca paró a Perú, no me gustó su falta de viveza para cambiar tácticamente la posición de los jugadores”.



Phillip Butters también criticó a los jugadores peruanos como André Carrillo y Edison Flores, de quienes mencionó no tuvieron un buen desempeño “ni personal ni grupalmente”.



“Lo vi muy ensimismado a (Christian) Cueva. No lo vi bien a Jefferson Farfán, no pasaron al ataque bien ni (Luis) Advíncula ni (Miguel) Trauco”, agregó Phillip Butters sobre la selección peruana ante Escocia.



Phillip Butters consideró que tal como jugó Perú ante Escocia, “nos agarra Francia y nos mete ocho goles” tras las palabras de Ricardo Gareca, quien aseguró que la selección peruana está preparado para jugar ante cualquier equipo en Rusia 2018 .



La selección peruana partió hoy a Suiza para enfrentarse a Arabia Saudita y Suecia en partidos amistosos antes de encontrarse con Dinamarca en Rusia 2018, en el regreso de la bicolor después de 36 años a un Mundial.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE