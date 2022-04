Phillip Butters cumplió con la promesa que le había hecho a Christian Cueva de regalarle un automóvil 0 Km. a la madre del popular ‘Aladino’. El conductor de televisión había ofrecido este tremendo regalo si es que la selección peruana ganaba en Colombia por Eliminatorias.

Luego de varios días, finalmente se juntaron Butters, Cueva, la esposa y la madre del futbolista para firmar los papeles respectivos y cumplir con la promesa, ahora la mamá de ‘Cuevita’ tiene un nuevo vehículo para la familia.

Cueva le tomó la palabra al conductor de televisión en varias oportunidades. “Padrino, qué está pasando contigo. Últimamente te me has revelado, te has puesto en la otra vereda. Si tu eres trujillano como yo, comemos shambar, ceviche”, le dijo en una oportunidad.

“Ya olvídate del penal, yo te voy a hacer clasificar, guarda este video. Y voy a tomar en serio tus palabras, el carro que yo quiera”, agregó ‘Aladino’.

Butters aseguró que cumpliría

Luego del triunfo peruano en Barranquilla por 1-0 con gol de Edison Flores, a Butters no le quedó otra que agradecerle a Cueva por tremendo partido y asegurarle que cumpliría su promesa.

“Este mensaje es de agradecimiento a mi ahijado Christian Cueva … Christian Cueva , Phillip Butters cumple con su promesa, yo le voy a regalar a tu mamita su carro cero kilómetros por tener un hijo tan hermoso y dedicado como eres tú (Christian Cueva)”, expresó el ‘Sabelón’ tras el triunfo peruano por 1-0 en Barranquilla.

Cueva no tardó en contestarle. “Siempre te tuve fe padrino, como buen trujillano que cumple su palabra, te quiero mandar un abrazo grande por la consideración a mi familia, de verdad que estamos bien contentos por la victoria de hoy”, manifestó.