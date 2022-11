Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, recibió este fin de semana una mala noticia al conocerse que los esfuerzos de gestionar la llegada de cuatro jugadores ‘extranjeros’ no ha surtido el efecto esperado, pensando en los amistosos ante Paraguay y Bolivia. Los clubes decidieron no prestar a los seleccionados al no ser considerados como fechas autorizadas por la FIFA.

Cagliari y Al Hilal decidieron no acceder a la solicitud de la FPF y liberar a los delanteros Gianluca Lapadula y André Carrillo. Lo mismo sucedió con los peruanos que actúan en Atlas de México como Edison Flores y Anderson Santamaría, quienes tampoco recibieron la autorización del cuadro rojinegro para sumarse al equipo de Juan Reynoso.

El entrenador de la ‘Blanquirroja’ continua este lunes con los entrenamientos en la Videna de cara al duelo de este 16 de noviembre ante Paraguay en el Estadio Monumental, tres días después vuelve a jugar ante Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.

El popular ‘Cabezón’ sigue en la prueba de jugadores, esta vez, con una lista con más jugadores de la Liga1 que buscarán aprovechar la coyuntura para consolidarse pensando en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026 en marzo del 2023.

La selección peruana cierra el 2022 con un importante amistosos ante la selección de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, un duelo que no tendrá las exigencias de las Eliminatorias, debido a que no se jugará en la altura de La Paz (3 625 msnm) y se eligió una ciudad más amigable que alcanza los 416 msnm.

El argentino Gustavo Costas, flamante entrenador del cuadro altiplánico, realizó su primera convocatoria con a veintisiete jugadores donde destacan la presencia de dos jugadores de jerarquía como Carlos Lampe, arquero del Atlético Tucumán (Argentina) y Marcelo Martins Moreno, goleador de Cerro Porteño.

¿Cuándo vuelva jugar la selección peruana?

La ‘Blanquirroja’, al mando de Juan Reynoso, jugará dos compromisos amistosos pensando en las Eliminatorias 2026. El primero rival será Paraguay, el miércoles 16 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima.

Lo complicado llega tres días después (sábado 19), pues la selección peruana tendrá que viajar a Santa Cruz de la Sierra, donde se el clima político está convulsionado con protestas en las calles y un cambio de sede no sería aceptado, por lo que ‘Late Bolivia’ asegura que el compromiso podría verse postergado en el peor de los casos.