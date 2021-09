Alfonso Dulanto, no solo es el padre de Gustavo Dulanto, ha sido también ídolo con Universitario de Deportes y sabe lo que es defender la casaquilla de la selección peruana. El popular ‘Pocho’ no se hace ilusiones con una convocatoria de su hijo a la ‘Blanquirroja’ este año, pues reconoce que no está en la mira de Ricardo Gareca.

¿Cómo estás ‘Pocho’, qué es de tu vida?

Bien mi hermano, dedicado a mis negocios, administrando mis campos de fútbol sintéticos. Haciendo otras cosas también. Aunque en su momento estudié para ser entrenador.

¿Y no te provoca volver como técnico?

No me jala mucho. Hoy, eso es tener problemas con los directivos y no estoy para eso. En primer lugar, si me dicen Alfonso Dulanto vas a ser entrenador, espero que me dejen escoger a mis jugadores. Aquí te botan y ni siquiera te dejan armar tu plantel. Encima te piden jugar a lo que ellos quieren.

Pero hay técnicos que aceptan.

Aceptan por necesidad. Yo, aunque tenga que comer clavos, no aflojo con mis principios, no acepto ese tipo de cosas. Déjame con mis negocios.

Dónde están tus canchas, para los peloteros.

Al frente del Hospital Naval en la avenida Venezuela. Gracias a Dios nos va a bien.

Cómo ves el tema de Gustavo en la selección ¿Crees que va a tener oportunidad?

En el mejor momento de mi hijo en el 2017, en UTC, haciendo goles de cabeza y tiro libre no lo llamaban. Ahora, que su equipo se ha metido a la Champions League, siento que tampoco lo van a llamar. Y creo que tampoco lo deben llamar, porque no están para hacer experimentos en la selección peruana.

No crees que sea su momento

No es eso. Siento que es el momento para que vuelva Carlos Zambrano, creo que debió estar es las otras convocatorias. No sé cuál es la problemática de la interna con la selección, pero él y Pedro Aquino tendrían que estar. Ahora, está Alexander Callens y Luis Abram también. Buenos zagueros.

¿O sea, tu no sientes que vaya a tener chances?

No va a ser así. Yo lo veo recontra difícil que lo puedan llamar. Así manden la carta al club diciendo que podría ser un posible convocado, no creo que pase.

¿Le ves chances a la selección peruana de llegar a Qatar 2022?

Aquí la idea es que debemos encontrar la forma cómo sumar puntos para alcanzar la quinta posición y buscar el repechaje. Tampoco pensemos que vamos a buscar otros lugares, porque hay equipos que nos llevan ventaja de sobra.

¿Estas tres fechas definen?

Es una fecha puntual. Se juegan dos partidos afuera y el más complicado es con Bolivia, más que el partido que tendremos en Buenos Aires con Argentina.

Tu fuiste parte de ese equipo que sacó un empate en Bolivia en las Eliminatorias Francia 98

Claro, en 1997, conseguimos un empate cero a cero con Bolivia, en La Paz, con Juan Carlos Oblitas. Al siguiente partido ganamos 1-0 a Colombia en Barranquilla, con esos resultados llegamos con chance hasta la última fecha.

¿Qué hacemos para no regresarnos con las manos vacías de La Paz?

Ahora si no corres, no ganas. Nosotros jugando mal contra Venezuela, ganamos. Otras veces jugando bien, perdemos. Mejor juguemos mal ja, ja, ja. No malinterpreten, digo que los demás ya saben a lo que jugamos. Nos tapan a Renato Tapia y Christian Ceva y desaparecemos.

¿Te pones nervioso cuando Gustavo, tu hijo, juega la Champions Legue?

No tanto, porque sé que no juega solo. Está en un equipo muy solidario donde todos se sacrifican por el otro. Él sabe que ahora que se enfrenta a Real Madrid y al inter tiene que rendir al 200 por ciento.

¿Lo llamas ante o después de los partidos?

Lo llamo antes trato de hablar poco de fútbol, lo único que le digo es lo importante que es la primera jugada, no solo para él, sino para el resto de compañeros.

¿Le das consejos para anular Benzema o Lautaro Martínez?

No, ya está grande. Él sabe lo que tiene que hacer. Con los grandes hay que esforzarse el doble.

¿Es verdad que te está timbrando ‘Cuto’ para que seas invitado de su programa?

Mi negro lindo. Es mi ‘vende humo’ del fútbol. En el equipo su verdadera chapa era ‘Huacha’. ¿Sabías no?

Cuenta ¿Por qué?

Se la puse yo. Cuando él llega a la ‘U’ Sergio Markarian le decía: “El expreso de la medianoche”, porque jugaba de delantero y en el primer rondo que hicimos antes de entrenar, llegó nuevecito, grandazo, hermoso mi negro, y a la primera le meto un ‘huacha’, lo bauticé. Se quedó con esa chapa para siempre.

Paolo Maldonado siempre ha sido tan fregado como lo vemos hasta ahora.

Siempre. Por eso es que yo le digo que ahora que es entrenador tiene que dejar de ser juerguero, jodido y tiene que madurar ja, ja, ja. Es un muchacho que ama ser entrenador, ama el fútbol. Ojalá que le vaya muy bien y que nunca pierda su alegría, porque así como lo han visto en la entrevista, ha sido siempre.

Gracias Pocho por tu tiempo

A ustedes muchachos por acordarse de uno. Saludos para todos y apoyar a la selección y que les vaya bien a todos.

