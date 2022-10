La palabra fracaso siempre está asociada con los procesos de menores en la Selección Peruana. Salvo la aparición de los ‘jotitas’ en 2007, que clasificaron al Mundial Sub 17 de Corea del Sur, o la Sub 20 de Daniel Ahmed en 2013, con Edison Flores, Renato Tapia –entre otros–, que quedó a dos puntos de la máxima cita de la categoría, no se recuerdan otros equipos que hayan estado tan cerca del objetivo final. Hoy, tras la destitución de Gustavo Roverano como DT de la Sub 20 por malos resultados, a tres meses del Sudamericano, Flavio Maestri asoma como el encargado a cambiarle la cara a este triste panorama. ¿Es el indicado? ¿Es la única opción? Lo analizamos.

¿Por qué el ‘Tanque’?

Flavio Maestri dirigió algunos meses al Bolognesi en la Copa Perú en 2014, pero no logró buenos resultados. Su última experiencia fue en 2015, cuando apenas dirigió tres fechas al Willy Serrato –también en el ‘fútbol macho’–, donde sacó tres empates. La dirigencia de aquel equipo explicó que lo echó por “malos resultados”, aunque él reveló después que fue por un “tema económico”.

El ‘Tanque’ pasó los siguientes años como comentarista hasta que en el 2021 tuvo la chance de ser el asistente de Víctor Reyes –otro exfutbolista– en la selección Sub 17. En agosto de ese mismo año, Maestri lograría, hasta hoy, su mayor reto en su corta carrera como DT. La FPF lo anunció como el timón de la Sub 23, que se alista para el Preolímpico, el próximo año en Venezuela. Lleva una derrota ante Chile (1-0), en el amistoso que se jugó en Iquique, el pasado 31 de agosto.

Maestri tiene a favor que actualmente cuenta con el ‘ok’ de Juan Reynoso, DT de la selección mayor, y de Juan Carlos Oblitas, director general de la FPF. Por ende, Ernesto Arakaki, director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, confiaría en él para que se haga cargo sobre la hora de la Sub 20.

Asimismo, el ‘Tanque’ es conocedor de la idiosincrasia del fútbol peruano y su trayectoria como jugador es una motivación extra para los chicos. Jugó cinco Eliminatorias, fue campeón con Cristal, Alianza Lima y ‘U’ de Chile, y marcó 189 goles durante su carrera, entre clubes (178) y selección (11). “Tener a Flavio como técnico me sirve muchísimo”, apuntó Matías Succar, atacante de la Sub 23.

¡No hay tiempo!

De ser elegido nuevo técnico de la Sub 20, Maestri tendría que planificar contrarreloj su idea de trabajo de cara al Sudamericano de Colombia que arranca en enero del próximo año. A su favor, contaría con el plus de que conoce a la mayoría de chicos de la categoría, pues también convocó a algunos de ellos en su primer llamado que realizó para la Sub 23, como son los casos de Catriel Cabellos (Racing), Jostin Alarcón (Sport Boys), Juan Pablo Goicochea (Alianza Lima), Sebastián Aranda (San Martín), entre otros. Es decir, el proceso de adaptación con la Sub 20 sería más corto que el de otro entrenador nuevo.

TE PUEDE INTERESAR