Selección peruana: Así fue el primer entrenamiento en Estados Unidos |VIDEO |FOTOS 

Con la presencia de algunos jugadores de extranjero la selección peruana realizó su primer entrenamiento en los Estados Unidos bajo la supervisión de Ricardo Gareca , quien prepara los amistosos ante la selección de Paraguay, en New Jersey, este viernes y El Salvador y el próximo martes, en Washington.



A los siete jugadores del medio local se sumaron Edinson Flores Renato Tapia, Anderson Santa María, Luiz Beto da Silva, Luis Abram, Yordy Reyna Yoshimar Yotún y Miguel Trauco.



André Carrillo también arribó hasta New Jersey, para unirse a la Blanquirroja pero no ha sido considerado para el entrenamiento de este lunes por la tarde debido al largo viaje que hizo desde Arabia Saudita.



Selección peruana en New Jersey

"Siempre es bueno recibir la visita de los 'profes', sientes un cariño especial y una preocupación, a cualquier jugador le gusta eso", dijo André Carrillo a su arribo a los Estados Unidos y desde mañana se pondrá las órdenes de Ricardo Gareca.