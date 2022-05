TODO PUEDE PASAR. La selección peruana podría verse afectada positivamente ante un nuevo reclamo de la selección de Chile, por la falsedad documentaria del jugador Byron Castillo y que busca modificar la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022. En este sentido, los abogados Julio García y Jhonny Baldovino, especialistas en materia deportiva, aclararon la postura de Perú ante esta situación.

Para el abogado Julio García, quien ayudara a Paolo Guerrero a jugar el Mundial de Rusia 2018 aclaró el panorama a favor de la ‘Blanquirroja’. “De pronto FIFA determina que puede haber una sanción y que en ese escenario podría haber una exclusión de Ecuador y que se ser así eventualmente Perú no tendría que ser quinto, sino cuarto . FIFA ha dicho Perú está legitimado para participar en este proceso y deberíamos notificarlo ”, dijo el letrado.

Aunque para el especialista Perú no debería perder el norte sobre su futuro más inmediato. “Lo primero que debe hacer la federación es garantizar una burbuja de lo que viene y que es el repechaje. Eso es lo concreto y a eso debemos ir”, agregó García.

El rol de Perú en el reclamo de Chile

Selección peruana: ‘mérito deporitvo’ haría que fura cuarto

Por su parte, el periodista y abogado Jhonny Baldovino asegura que no hay pierde ante reclamo de Chile. “ La FIFA podría decir que el mérito deportivo está por encima del mérito administrativo de ganar en mesa y también podría verse favorecido Perú en ese aspecto y clasificar directo . Todo esto lo hacen porque en el proceso no se sabe que decisión se va a tomar”, dijo el ex asesor de ‘Agremiados’.

“La posición que debe adoptar Perú es que en caso la FIFA considere que Ecuador merece una sanción como país, es que se tome en consideración el mérito deportivo, antes que el mérito administrativo y que esto favorezca a Perú”, añadió.

La selección de Chile presentó un reclamo ante la FIFA por la nacionalidad del jugador Byron Castillo y tras aceptar el reclamo el ente rector no está obligado a darle la razón a ‘La Roja’. “ No porque Chile reclame le van a dar los puntos. Ahora están fuera del plazo y FIFA debe decidir ”. agregó el abogado quien confía que Ecuador seguiría con el cupo al Mundial mientras Chile permanecería en el sexto lugar.

Los dirigentes de la selección peruana tienen hasta diez dias para entregar la respuesta formal al Comité Disciplinario de la FIFA y mostrar su portura ante este reclamo que podría reconfigurar el orden de la clasificación al Mundial Qatar 2022.

