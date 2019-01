Selección: ¿Cuántos puntos necesita para clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20?

Selección peruana Sub 20 : La Blanquirroja dio el batacazo al vencer 1-0 a Uruguay en el debut del Grupo B del Sudamericano de Chile y aumentó sus chances de clasificar al hexagonal final que otorga cuatro cupos al Mundial Polonia 2019 de la respectiva categoría.



El Grupo B del Sudamericano lo completan Paraguay, Ecuador y Argentina. Perú, por ahora en el segundo lugar de la serie con tres puntos, deberá enfrentar a estos rivales y disputar los nueve puntos en juego que restan.

[Perú se llevó triunfazo 1-0 ante Uruguay con gol de Pacheco por el Sudamericano Sub 20]

Así, tomando en cuenta los últimos tres torneos sudamericanos Sub 20 (2013, 2015 y 2017) con el mismo sistema de competencia -dos grupos de cinco países y un hexagonal final- el puntaje mínimo para pasar a la fase final es entre cuatro y siete puntos. Las primeras tres selecciones de cada serie pasan a la siguiente ronda.



Es decir, según los resultados que se presenten, Perú todavía debe de sumar por los menos uno o cuatro puntos más. Un triunfo en los próximos tres partidos podría encaminar la clasificación. O en el peor de los casos solo perder un encuentro.

Video: Gol 1 de Perú

Partidos restantes de Perú en el Grupo B del Sudamericano Sub 20:



Fecha 2: Descansa

Fecha 3: Perú vs Paraguay (22 enero | 5:30 p.m.)

Fecha 4: Peru vs Ecuador (24 enero | 3:10 p.m.)

Fecha 5: Perú vs Argentina (26 enero | 3:10 p.m.)

