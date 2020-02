Raúl Ruidíaz reveló qué lo motivó para dejar Monarcas Morelia en busca de un mejor futuro, profesional y personal, con Seattle Sounders en la MLS estadounidense.

El delantero de la selección peruana reconoció que el factor seguridad fue determinante para decidir su salida de México, donde le tocó vivir momentos deportivos exitosos y episodios poco gratos.

“Si tienes familia tienes que pensarlo dos veces venir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado, viví tantas cosas y vi tantas otras, que influyó mucho para elegir la MLS”, dijo Raúl Ruidíaz en diálogo con ESPN, recordando su estadía en Morelos.

La ‘Pulga’, campeón de goleo en dos temporadas seguidas, se hizo ídolo en Monarcas Morelia mientras la delincuencia organizada iba tomando el estado mexicano. En junio de 2018, cuando el jugador decidió mudarse a Estados Unidos, se daba a conocer que la localidad había alcanzado su mayor índice de criminalidad

“Tuve muchos percances cuando estuve en México, cuando íbamos a comer o a cenar, pero amenazas no. Afortunadamente ahora soy muy feliz. Todo me tocó de lejitos”, admitió.

“México es un país muy complicado por la situación que está viviendo, pero creo que si no te metes en problemas, no pasa nada. Más allá de todo, rezarle a Dios que no te ponga en el momento equivocado”, agregó.