Selección peruana: Raúl Ruidíaz no llegó a Miami por este inusual motivo | VIDEO | FOTOS

Raúl Ruidíaz era el jugador más esperado en Miami. Ricardo Gareca , esperaba contar con el delantero y goleador del Seattle Sounders, que se coronó campeón de la MLS este domingo, pero la 'Pulga' no pisó la Costa Este de los Estados Unidos, para su primer entrenamiento con la selección peruana pensando en el duelo con Colombia, este viernes en el Hard Rock Stadium.



Raúl Ruidíaz fue protagonista de los Seattle Sounders anotando uno de los los goles en la victoria 3-1 sobre Toronto que le dio el título al cuadro esmeralda. Todo hacía indicar que el jugador celebró junto al resto del equipo su primer título en la MLS y ese habría sido el motivo de su ausencia.



Sin embargo, el jugador se comunicó con Ricardo Gareca para informarle que su vuelo desde el aeropuerto de Tacoma, no pudo salir por desperfectos mecánicos y recién lo haría este martes por la madrugada para llegar 5.45 a.m., a la calurosa ciudad de Miami.

Raúl Ruidíaz llegará con un día de retraso a la concentración en Miami

Esta tarde Ricardo Gareca trabajará nuevamente en el Browar Park y lo haría ya con la presencia de algunos jugadores como Luis Advíncula, Cristian Benavente, Miguel Trauco, Sergio Peña, Luis Abram y Renato Tapia.



Paolo Guerrero llegará a Miami a las 16:55 p.m., y será conducido directamente hasta el entrenamiento de la selección peruana. Carlos Zambrano será el penúltimo pues su arribo está programado para las 8 de la noche.