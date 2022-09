Raúl Ruidíaz volvió a jugar con la selección peruana en la derrota de la bicolor contra el cuadro de México, sin destacar en el encuentro. Tras ello el periodista chileno Jean Pierre Bonvallet criticó duramente a ‘La Pulga’, considerando que no tiene que hacer nada en el equipo de Juan Reynoso.

TE VA A INTERESAR: RODRIGO “EL GATO LOCO” VERA DEFENDIÓ SU TÍTULO EN VISITA DEL FFC A ARGENTINA

“Saca (Reynoso) a Lapadula y pone a Ruidíaz. Cuántas veces dijimos: ‘¡Ruidíaz, no!’. Pero como él lo conocía y lo hizo debutar, lo puso como regalo y es muy malo... No tiene nada que hacer Ruidíaz en la selección peruana. Con mucho respeto… Ruidíaz, para afuera”, manifestó en su análisis.

Recordemos que Raúl Ruidiaz no disputa un encuentro con la selección peruana hace más de un año, desde la etapa de las clasificatorias a Qatar 2022.

Ruidiaz en las últimas eliminatorias no ha tenido mayor fortuna y pese a que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no fueron convocados habitualmente, no pudo aprovechar las oportunidades brindadas por el comando técnico.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

Luego de chocar con el representativo de México, que estará en el Mundial Qatar 2022, la selección peruana tendrá otro partido amistoso. La cita será el martes 27 de septiembre desde las 7 de la noche (en nuestro horario) contra la selección de El Salvador desde el estadio Audi Field localizado en Washington D.C., Estados Unidos.

MÁS INFORMACIÓN: