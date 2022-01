Raziel García ya empezó a trabajar junto a sus compañeros en el Deportes Tolima de Colombia y el director técnico, Hernán Torres ya se viene haciendo una idea de lo que el volante peruano le puede aportar a su equipo.

Torres elogió la técnica del jugador y sus demás características. “Aspiramos a que Raziel se consolide en el fútbol colombiano, ya que es un jugador muy técnico, tiene buen pie y en los trabajos que hemos hecho en espacios reducidos muestra su capacidad, técnica y talento con el pie”, aseguró a Infobae.

“Es un jugador de buen pie, de técnica y por lo que vi en los videos de un gran manejo del balón. Además, tengo amigos en Perú y Raziel es un buen futbolista, inteligente, pensante, con un buen filtro de pases y buena técnica para pegarle de media distancia y balón detenido”, añadió.

Sin embargo, el estratega colombiano no quiso revelar aún la posición sobre la que usará al futbolista de la selección peruana. “Todavía no hemos tenido la posibilidad de plantear la parte técnica y táctica. Una vez trabajado en ese aspecto tomaremos decisiones. No he hablado con nadie. A nosotros nos recomendaron, lo miramos y evaluamos mediante los videos e hicimos seguimiento”, expresó.

Las palabras de Raziel García tras su primer entrenamiento

Luego de su primer entrenamiento, Raziel García se animó a brindar declaraciones exclusivas a la página web de los ‘Pijaos’.

“Muy feliz. Me recibieron bien aquí y la gente es muy amable. La comida muy deliciosa. Con muchas ganas de poder dar lo mejor de mí para mi equipo”, explicó el futbolista nacional quien vive su primera experiencia en el extranjeros y además, con la ‘Vinotinto y oro’, disputará la fase de grupos Copa Libertadores 2022.