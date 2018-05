Selección peruana: Por esta razón Jefferson Farfán no entrena en la Videna [VIDEO y FOTOS]

La ausencia de Jefferson Farfán en los entrenamientos de la selección peruana durante la última semana ha despertado la curiosidad de los hinchas, de sus compañeros y de los periodistas quienes han indagado las verdaderas razones por las que la 'Foquita' no forma parte de los entrenamientos en la Videna de cara al Mundial Rusia 2018 .



Para tranquilidad de todos Jefferson Farfán , no está lesionado, tampoco se encuentra afectado por una enfermedad viral, como se ha especulado. El delantero de la selección peruana se encuentra desde el lunes en nuestra capital y cuando muchos esperaban verlo correr bajo la órdenes de Ricardo Gareca, el campeón con el Lokjomotiv solo se deja ver a través de sus redes sociales.



Entonces ¿Cuál es la razón por la que Jefferson Farfán aún no pisa la Videna? la respuesta está en un pedido que el propio jugador le hizo al comando técnico de la selección peruana para sumarse al equipo recién este lunes 21 de mayo, como lo ordena la FIFA de cara a Rusia 2018 . ¿El motivo? Pues el jugador argumentó a Ricardo Garca que hace un año no ha disfrutado de vacaciones cerca de sus hijos y desea además recuperar su buena relación familiar. El 'Tigre' no pudo decirle que no.



Cabe mencionar que el pedido de Jefferson Farfán está sujeto a un derecho otorgado por la FIFA a los jugadores que fija un plazo de 'descanso' hasta el 27 de mayo para los futbolistas que concluyeron la competencia con sus clubes, para luego acudir a la cita con sus diferentes federaciones este el 28 de mayo.