Selección peruana: Así reapareció Alberto Rodríguez con Junior de Barranquilla [VIDEO y FOTOS] 

La selección peruana está a menos de cincuenta días iniciar su participación en Rusia 2018 y ayer Ricardo Garca empezó a respirar con tranquilidad, tras conocer que Alberto Rodríguez volvió a ser titular en el empate (1-1) del Junior de Barranquilla frente al Atlético Nacional por la liga colombiana.



El zaguero de la selección peruana jugó los noventa minutos, algo que no había hecho desde hace inicios de marzo. Ricardo Gareca no pudo contar con él para los amistosos ante Croacia e Islandia, por una lesión muscular que parece ya en el olvido. Hoy la misión de Alberto Rodríguez es recuperar el ritmo competitivo.



La para resulta haber afectado la reacción de Alberto Rodríguez, pues con el marcador 1-0 a favor de los 'Tiburones' con gol de Teógfilo Guitierrez. El defensor de la selección peruana no pudo defender el resultado y sobre el final (90+3') soltó la marca de Andrés Sarmiento y este anotó ante la incrédula mirada de los compañeros del 'Mudo' y de los comentaristas colombianos.



Alberto Rodríguez reapareció en Junior de Barranquilla y fue responsable del empate de su rival

El referente de la selección peruana no jugaba poco más de un mes y en la Videna, Ricardo Gareca, estaba a punto de enviar a sus fisioterapeutas para saber el estado real de Alberto Rodríguez, una de las piezas fundamentales del equipo en su camino a Rusia 2018.