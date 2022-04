La selección peruana buscará concretar su clasificación a la próxima Copa del Mundo este 13 de junio cuando se enfrente a Australia o Emiratos Árabes Unidos por el repechaje internacional. Dicho duelo se llevará a cabo en Qatar, sede de la cita mundialista, a partido único.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la selección peruana no está acostumbrada a jugar en lugares con un alto grado de calor, el futbolista peruano, Reimond Manco, decidió opinar sobre lo que podría hacer el comando técnico para evitar que las altas temperaturas de Qatar perjudiquen a la selección.

Como se recuerda, el ‘Rei’ fue jugador del Al Wakrah en la Liga de Qatar y esto es lo que dijo en entrevista con Depor, antes de dejarle un consejo al comando técnico de la selección. “Nuestros entrenamientos eran a partir de las 10 de la noche, porque no se podía correr en la mañana o tarde”, sostuvo.

“Es complicado. Los partidos siempre se jugaban de noche. Hay mucho calor, la sensación térmica es demasiado fuerte. Es realmente sofocante, y peor aún en la época de junio. Recuerdo que cuando llegué, me pusieron una vacuna para el calor, y me recomendaban salir todos los días a tomar el sol por media hora, para que mi cuerpo se vaya aclimatando. Pero me resultaba casi imposible caminar”, aseguró.

Para Manco, un periodo de tiempo de adaptación corto es necesario para que el calor no sea un factor tan determinante. “ Lo ideal para mí es estar por lo menos dos semanas antes del partido. Así, el cuerpo se aclimata ”, expresó.

“Aún no se conoce el rival, pero podría ser Emiratos Árabes Unidos, y ojo que ellos están acostumbrados a ese clima y prácticamente jugarán de local”, añadió.