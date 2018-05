Selección peruana: Renato Tapia confesó porqué le dicen capitán del futuro [VIDEO y FOTOS]

Renato Tapia , uno de los jugadores con mayor proyección de la selección peruana , reconoció cómo se llegó a popularizar su sobrenombre de 'Capitán del futuro', un apodo que no le incomoda, pero aclara la situación antes de disputar el mundial de Rusia 2018 .



Renato Tapia aclaró que todo partió de una broma de un compañero de la selección peruana . "Me gusta el apodo, al principió lo tome como una broma. Esto lo empezó Lucho Advíncula durante una entrevista que le hizo Daniel (Peredo). Le preguntó ¿quién administraba el grupo de whatsapp de la selección? y Luis le contestó: quien más, pues, el capitán del futuro. Allí empezó todo", contó el volante que ya sueña con Rusia 2018 .



Renato Tapia también comentó que delante de él hay muchos jugadores de la selección peruana con derecho a pedir la capitanía. "Yo soy el número nueve en la lista para llevar la cinta. primero está Guerrero, Rodríguez, Ramos, Farfán, Gallese, Advíncula, Yotún y así. No se trata de quien es más antiguo... tampoco es 'yo primi' jajaja. Es circunstancial Luis Advíncula fue capitán ante Croacia, luego que Christian Ramos fue cambiado y le dio la cinta", comentó el volante.



Renato Tapia tampoco tuvo problemas para contar cómo a sus 22 años ya lleva tres años de feliz matrimonio. "Me casé a los 19 porque se dio así. Es una etapa muy linda de mi vida. Éramos de dos mundos distintos. Ella estudiaba antropología y yo jugador de fútbol, yo vivía en el callao y ella en Cieneguilla. Fue chocante, porque nuestros pensamientos no eran los mismos", contó el mediocampista de la selección peruana .



"La conocí en haciendo menores prensa de fútbol en menores, la conocía, pero tampoco dije con ella me voy a casar. Eso no se dice porque se agranda y en la casa se pone insoportable ja, ja, ja.", agregó para el programa 'La Banca' de Jesús Alzamora.



A pocos días de empezar el mundial de Rusia 2018 , Renato Tapia trata de calmar la ansiedad. "Es algo que despierta muchas emociones, siempre hemos trabajado el tema desde lo psicológico. En la selección nos han dicho que tengamos en cuenta todo lo que hemos pasado para llegar a Rusia, para estar fuertes de la cabeza", finalizó.