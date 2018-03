Selección peruana: Renato Tapia descartó argolla contra Cristian Benavente [VIDEO y FPOTOS] 

Los hinchas de la selección peruana que desean ver a Cristian Benavente en Rusia 2018, volvieron a sentir que al 'Chaval' no le pasan la pelota y algunos aprovecharon las redes sociales para pedirle a Renato Tapia , uno de los referente del equipo, evitar una injusticia contra su compañero.



Cristian Benavente tuvo su segunda oportunidad en la selección peruana, faltando 20 minutos para que termine el duelo con Islandia, y tuvo muy poco contacto con el balón. Parecía no ser opción para el pase en modo de ataque para el equipo. Con este panorama las chances del 'Chaval' se reducen, pero Renato Tapia puso un parche a la situación rápidamente.



En redes sociales se creo el hashtag que hizo rápidamente tendencia: #balónparabenavente y muchos especulaban con un complot contra Cristian Benavente en la selección peruana y Renato Tapia salió a cortar esa peligrosa jugada, cuando los hinchas ya hablaban de 'argollas': "No hables piedras, hermano. se feliz el equipo ganó", replicó el volante de Feyennord.



Renato Tapia dejó en claro que la lista de 23 jugadores que viajan a Rusia 2018 será responsabilidad de Ricardo Gareca y este decidirá si Cristian Benavente debe estar en la nómina final que tiene que elaborarse la segunda semana de mayo.