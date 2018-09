Selección peruana: Renato Tapia hizo esta dolorosa confesión desde Holanda | VIDEO | FOTOS 

Toma su ausencia con calma. El volante de la selección peruana , Renato Tapia , se mostró afectado por no ser convocado por Ricardo Gareca para los dos primeros amistosos ante Holanda y Alemania, debido a la falta de ritmo que le produjo una lesión que ya está en el olvido.



Para Renato Tapia estar fuera de una convocatoria no es una situación común desde que fue convocado desde el 2016. "Mis compañeros en el Feyenoord se han asombrado que no esté convocado. Ya hace muchos años que en estas fechas iba con la selección peruana. Me duele no estar ahí porque quiero representar a mi país y jugar este tipo de cotejos, lo que toca es seguir entrenando", dijo el volante que reconoció que no llegaba en buen ritmo competitivo.



La lesión para Renato Tapia es un cosa del pasado y va en busca de su mejor novel para los amistosos de la selección peruana ante Chile en octubre. "Si bien vengo de una lesión, creo que me está yendo bien en mi meta de ganarme un lugar acá en el equipo. Lo primero que tengo que hacer es acoplarme a este nuevo equipo que es muy diferente al del año pasado", añadió una de las debilidades futbolísticas de Ricardo Gareca.



El 'Capitán del Futuro', como le llaman a Renato Tapia, confesó su sentir con el Mundial de Rusia 2018 que no le trae buenos recuerdo. "Me ha quedado una espina clavada. No recuerdo nada del primer partido, el segundo me lo perdí y en el tercero salí lesionado. No fue el mejor Mundial para mí y esa espina no me la voy a tener que sacar solo yo, sino todos", finalizó el volante de la selección peruana.