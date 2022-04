Uno de los episodios más polémicos de la última Eliminatoria fue el del ‘gol fantasma’ ante Uruguay, un balón que el portero Sergio Rochet controló muy ceca de la línea de gol. En torno a esa jugada, Renato Tapia, finalmente reveló por qué no reclamaron tanto dicha acción.

Y es que muchos hinchas opinaron que el equipo nacional debió ‘obligar’ al árbitro a acudir al VAR para revisar la jugada. En ese sentido, Tapia dio su punto de vista en el podcast de Jaime Ferraro.

“Éramos creo que 10 con tarjeta amarilla, Gallese, Trauco, yo, éramos varios. No podíamos ir al árbitro de manera loca a decirle: “Anda mira el VAR”, porque hay árbitros que se lo toman bien y por ahí puedes hablar con ellos , como hay otros que te pueden decir: “A mí no me hablas así, no quiero hablar contigo” y te saca la tarjeta ” , señaló.

“Creo que es una regla que si le haces la seña del VAR, te sacan amarilla, si el árbitro va a ver la pantalla y estás hablándole atrás, también te la saca, y varias cosas así”, agregó.

“ Me dicen que debí reclamar más, qué pasaba si me sacaban amarilla y no jugaba contra Paraguay . Era un poco eso, el temor de perdernos el partido siguiente. Es un tema controversial pero es parte del juego”, añadió.

Tapia revela por qué no reclamaron al arbitro que no vio gol a Uruguay. Video: Jaime Ferraro.

“Si le pasaba a Brasil, cobraban el gol”

Tapia manifestó que todos en la selección peruana pensaron que el disparo de Trauco terminó en gol. Además, lanzó una severa crítica a cómo siguen viendo a Perú a nivel internacional desde las altas esferas del fútbol sudamericano.

“Ahí en el campo no nos dimos cuenta muy bien, estuve atrás de Trauco. Cuando veo que la gente entra desde la banda que ven la jugada de ese perfil y gritan gol era automáticamente “es gol, gol” o si quieres “anda mírala. Nos dijo “ya la chequearon, no es gol”. Pero cómo la han chequeado si la jugada ha pasado hace 10 segundos. Fue algo que pasa, es anecdótico, cosas de fútbol”, relató.

“ Estoy seguro que si esto le pasa a Brasil es gol y te lo cobran por 2 o Argentina y no es el hecho que porque sean estas selecciones sino por el peso que tienen. Me molesta que nos falten el respeto de esa manera”, expresó.

“Hemos llegado a un punto que nos merecemos respeto y creo que hemos hecho las cosas suficientemente bien para merecernos”, sentenció.

