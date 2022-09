La selección peruana se encuentra a solo un día de iniciar oficialmente la era Juan Reynoso cuando enfrente a su similar de México. Este partido, además, sirve de una segunda oportunidad para algunos jugadores que con Ricardo Gareca no fueron considerados del todo, como es el caso de Anderson Santamaría.

El defensor del Atlas fue ‘borrado’ por parte del ‘Tigre’ en la segunda parte de las Eliminatorias a Qatar 2022. Ahora, con el ‘Cabezón’ al mando, Santamaría tiene las chances de volver a consolidarse en el combinado patrio, incluso sería titular ante el ‘Tricolor’.

Sin embargo, siempre quedó la duda en torno a las verdaderas razones por las que Ricardo Gareca decidió ya no convocar al exdefensa de Melgar. Fue el mismo jugador quien las dilucidó en una conversación con la prensa mexicana antes de unirse al equipo de todos.

“ Si bien es cierto he tenido errores puntuales de los cuales uno aprende , me he venido preparando y he estado pendiente de la selección, del juego contra Australia. La verdad, muy apenado por mis compañeros, que lucharon muchísimo”, indicó.

“Desde que se dio el momento de mis errores puntuales sabía que iba a tener mi revancha. Con Ricardo (Gareca) ya no pude ir, pero sí estaba la posibilidad de regresar” , añadió.

Anderson Santamaría revela razón por la que Gareca ya no confió en él. Video: Twitter.

De esta manera, Santamaría confirmó lo que se venía especulando, su salida de la selección peruana obedeció a los errores puntuales que cometió en algunos partidos, los mismos que le costaron goles en contra a Perú. Tal vez el más recordado, fue el que tuvo ante Neymar en el triunfo de Brasil por 2-0 en la fecha 10 de las Eliminatorias.

En ese sentido, Santamaría se mostró muy esperanzado con este nuevo llamado. “Comienza una nueva etapa, una nueva era, una nueva oportunidad para todos. Conozco muy bien al profesor Juan. He trabajo con él en Melgar y Puebla. Ahora, ponerme a órdenes de él y trabajar de la mejor manera”, acotó.