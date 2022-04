Ricardo Gareca se encuentra concentrado en el repechaje mundialista que jugará la selección peruana con el ganador de Emiratos Árabes Unidos vs. Australia. Pero los peruanos no serán los únicos que verán con atención la repesca, En Boca Juniors esperan un resultado, aunque distinto al resto de Sudamérica.

TE VA A INTERESAR | La fe de Cuto: Roberto Martínez hace mea culpa por Gisela Valcárcel

Y es que, el periodista de TyC Sports, Leandro Aguilera, usual informante de lo que sucede alrededor de Boca Juniors, dio cuenta del interés del cuadro ‘xeneize’ por Ricardo Gareca. No obstante, saben que el ‘Tigre’ aún tiene contrato hasta la repesca de junio, la cual se ampliará automáticamente si Perú clasifica a Qatar 2022.

Es por este motivo que una derrota de la selección nacional ante Emiratos Árabes Unidos o Australia sería muy beneficioso para Boca, ya que Ricardo Gareca quedaría automáticamente libre de su vínculo con la ‘Blanquirroja’, y en tienda ‘xeneize’ no pretenden esperar hasta diciembre.

“Es la primera opción de Boca. Si Battaglia no continúa, que va dirigir mañana y el martes, ya están pensando en un cambio de técnico. Saben que es imposible ahora porque Gareca está concentrado en el repechaje. A futuro, si no clasifica, seguro se lo van a ofrecer”, expresó Aguilera al programa ‘Fútbol como cancha’.

Pese al interés que existe por ficharlo, el hombre de prensa argentino descartó que haya habido alguna comunicación entre representase del club con el experimentado entrenador.

“No han hablando. En el club son respetuosos y no se han comunicado con nadie por el momento. No lo harán hasta el partido del repechaje, lo que definirá si puede llegar. Si clasifica, todo, se disipa . No creo que esperen hasta diciembre”, manifestó.

“Lo quieren por su experiencia, manera de jugar y aplomo como técnico. Todo eso son factores que quiere la institución ante la posible marcha de Battaglia. A Juan Román Riquelme le gustaría tenerlo. Sería para el futuro si se desvincula de Perú”, agregó.

Finalmente, Aguilera opinó sobre el presente de Luis Advíncula en el fútbol argentino. “Hoy por hoy es un jugador mucho más potente. Con la chance de trascender y todo eso le permite ser titular indiscutido”, sentenció.

TE VA A INTERESAR