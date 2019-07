Selección peruana: Con Ricardo Gareca y 2 jugadores de 'Bicolor', el once ideal de Fox Sports tras Copa América 2019

El último domingo, Brasil se coronó campeón de la Copa América 2019 al imponerse 3-1 frente a Perú en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. ¿Cuál es tu once ideal? Conoce el que hizo Fox Sports Argentina.



En dicha lista aparecen dos futbolistas peruanos y hasta el argentino Ricardo Gareca como mejor técnico del torneo. Por otro lado, Brasil es la selección que más jugadores aporta en este once: 5.



Por su bajo nivel a lo largo de la Copa América, no aparecen estrellas mundiales como Lionel Messi, Luis Suárez, Edinson Cavani, Coutinho, Falcao, James Rodríguez, Arturo Vidal, entre otros.

Once ideal de Fox Sports Argentina: Alisson (Arquero-Brasil), Dani Alves (Lateral-Brasil), José María Giménez (Central-Uruguay), Thiago Silva (Central-Brasil), Miguel Trauco (Lateral-Perú), Leandro Paredes (Mediocampista-Argentina), Casemiro (Mediocampista-Brasil), Charles Aránguiz (Mediocampista-Chile), Lautaro Martínez (Delantero-Argentina), Paolo Guerrero (Delantero-Perú) y Everton (Delantero- Brasil).



¿Estás de acuerdo con esta elección? ¿A qué jugador pondrías o sacarías? ¿Miguel Trauco y Paolo Guerrero merecen estar? Déjanos tu comentario.