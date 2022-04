Pocas veces podemos escuchar el director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, hablar a profundidad de sus sentimientos y es por eso que, cada vez que hay alguna oportunidad de conocer un poco más de él, hay que estar muy atentos.

Así sucedió en el programa F90 de ESPN. Gareca habló de lo rápido que siente que pasó su momento como jugador profesional de fútbol. “La etapa de jugador, es la mejor etapa, pero la verdad no me acuerdo”, inició el estratega argentino.

Para Ricardo Gareca, la carrera futbolística pasa muy rápido y los futbolistas deben aprender aprovechar su momento. En ese sentido, puso como ejemplo su propia experiencia.

“Cuando estamos con ‘Ñol’ (Solano), imagínate con la pegada que tiene, y a veces me tiran una pelota y me cuesta levantarla. A veces me hago la pregunta si alguna vez fui jugador”, señaló.

“Perdí la sensibilidad con el píe, me pareció que la vida pasó tan rápido. Dirigí 5 años en Velez y de eso pasaron 9 años, todo avanza tan rápido y hay que prestarle atención porque la carrera de los jugadores es corta y tienen que aprender a provechar el momento”, añadió.

Gareca sobre el futbolista sudamericano: “Está perdiendo la gambeta”

Ricardo Gareca pasa tiempo con la familia y amigos en Argentina antes de iniciar los entrenamientos para el repechaje con la selección peruana. En ese sentido, el técnico aprovechó su estadía en su país natal para visitar el set del programa F90 de ESPN donde analizó el presente del futbolista sudamericano.

“Creo que tenemos una influencia de Europa a la que tengo admiración y no tengo nada en contra. Sin embargo, el jugador sudamericano no ha sido favorecido en ese aspecto. Siento que está perdiendo, la habilidad, la gambeta y la inventiva”, señaló.

De la misma manera, defendió su postura: “Un ejemplo es cuando al futbolista lo haces jugar a dos toques, pero a veces eso lo lleva a la equivocación. No solo te hablo del argentino, esto es en general, ya sea colombiano, peruano, entre otros”, agregó.

“Hoy el juego es rápido, pero no apurado. En esto último, el deportista no piensa y no razona. Europa se fortalece, pero nosotros nos debilitamos cada vez más”, añadió el estratega argentino.

