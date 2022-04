El director técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, brindó una conferencia de prensa en la que dio su balance sobre el último proceso eliminatorio e informó sobre los primeros detalles de la planificación de la Blanquirroja para enfrentar a Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje internacional con miras a Qatar 2022.

En medio del encuentro con los periodistas, el ‘Tigre’ respondió al poco uso que le da al extremo Gabriel Costa. La poca presencia del uruguayo nacionalizado peruano en los últimos partidos ha llamado la atención, sobre todo por su buen momento en Colo Colo.

A pesar de ser el reemplazo natural del lesionado André Carrillo, no fue titular ante Paraguay. Incluso, el popular ‘Gabi’, ni siquiera estuvo en lista ante Uruguay en el Centenario.

Gareca destacó que se trate un tema de gusto futbolístico. “He escuchado mucho de lo que se habla, de que no lo consideramos nosotros y que no es de nuestro agrado. Si está convocado es porque nos gusta ”, aseguró.

“Pero no hacemos actos de beneficencia. La selección no es para convocar a un grupo de amigos o solamente para rellenar una lista. Convoca a los jugadores que nos gustan”, agregó el ‘Tigre’.

“Quizás no están ni en el banco y eso no significa que no nos guste. Quizás contemplamos otras cosas. Por ejemplo, si el partido que nos toca jugar tiene como característica el rival de fútbol aéreo, de defender en una pelota parada, hay que ver en Gabriel qué nos da o qué nos puede aportar. Todo lo que ya conocemos de Gabriel”, sentenció el seleccionador de Perú.

El plan de Gareca para contar con Paolo Guerrero en el repechaje

Gareca dejó claro que aún se mantienen las esperanzas de contar con Paolo Guerrero en la repesca, pese a que el ‘Depredador’ aún no está al 100% de su lesión a la rodilla y no cuenta con equipo en la actualidad.

‘El Tigre’ manifestó que la selección está en la capacidad de elaborar un trabajo especial con Guerrero. “Podríamos montar algo parecido a lo que hicimos con Yotún. Nosotros no tenemos ningún problema para eso”, manifestó.

“Con jugadores de estas características, es el capitán de la selección, estamos obligados a planificar algo para beneficio suyo en la medida que nos den los tiempos”, agregó.

Mira aquí las declaraciones completas de Gareca.